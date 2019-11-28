с чего всё началось

Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.

Россия и Украина провели переговоры по газу

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