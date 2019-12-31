Политика

NewInformNewInformРоссия и Украина смогли договориться о транзите газа

Россия и Украина смогли решить все вопросы, которые касаются транзита газа. Были подписаны необходимые соглашения. Об этом сообщил РИА Новости, ссылаясь на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера.
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