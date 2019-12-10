Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения. В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Россия и Украина договорились по транзиту газа

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