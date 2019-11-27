Базовый сценарий Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.

с чего всё началось

Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к переговорам источники. Стороны обсуждают обмен в формате «всех на всех», рассказали собеседники издания.

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