Политика

BFM.ruBFM.ruРоссия и Украина согласовали новый обмен пленными

Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к переговорам источники. Стороны обсуждают обмен в формате «всех на всех», рассказали собеседники издания.
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с чего всё началось

Киев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными

Базовый сценарий Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.
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Россия, Украина и ДНР договорились о новом обмене пленными в формате «всех на всех»

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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