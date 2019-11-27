Политика
РБККиев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73. 26 ноября Зеленский заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" станет точкой отсчета российско-украинского диалога.
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с чего всё началось
Базовый сценарий Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.РБК10:26
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Здоровье
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Общество
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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 4
Число погибших при мощном землетрясении в Албании увеличилось до четырех человек, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", ссылаясь на местные власти.
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Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
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Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.
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Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
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