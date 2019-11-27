Политика

РБКРБККиев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73. 26 ноября Зеленский заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" станет точкой отсчета российско-украинского диалога.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Киев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными

Базовый сценарий Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.
РБК10:26

Подробнее о событии

Россия, Украина и ДНР договорились о новом обмене пленными в формате «всех на всех»

Дождь15:31

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:58

СМИ: подготовка нового обмена гражданами между Россией и Украиной вышла на финальный этап

Телеканал 360°11:35

СМИ сообщили о согласовании нового обмена пленными между Киевом и Донбассом

Говорит Москва11:20

РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом

Ведомости11:09

Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

Lenta.ru10:48

СМИ: Россия и Украина согласовали обмен пленными

Московский Комсомолец11:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru 10:52
Хоккей

«Ак Барс» обыграл по буллитам «Сибирь»

БИЗНЕС Online 13:45
Футбол

Путин: РФ сделает все, чтобы не подвести болельщиков и игроков на ЕВРО

Россия сделает все, чтобы не подвести УЕФА, болельщиков и игроков во время проведения в Петербурге игр чемпионата Европы по футболу в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином.
РИА Новости 12:16
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Происшествия

В городе Наджаф в Ираке протестующие подожгли консульство Ирана

В городе Наджаф на юге Ирака демонстранты подожгли консульство Ирана. Манифестанты ворвались в здание консульства и подожгли его.
Вести.Ru 16:47
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа

Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об условиях для подписания контракта с Россией на транзит газа.
Известия 13:02
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Газета.Ru 14:46
Шоу-бизнес

Селена Гомес сделала татуировку, как у Джастина Бибера

Поклонники артистки вспомнили, что бывший бойфренд Гомес Джастин Бибер ранее сделал себе такую же татуировку на ноге.
Srnsk вчера в 12:05
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп

Фигуристка Елизавета Туктамышева, являющаяся чемпионкой мира 2015 года, сумела выполнить во время тренировки четвертной тулуп.
ИнфоСМИ вчера в 11:23
Политика

Трампа пригласили на слушания по импичменту президента США

Приглашение на слушания по тяжким преступлениям и проступкам направил президенту США председатель Юридического комитета парламента США Джеррольд Надлер 26 ноября, сообщает пресс-служба комитета.
Красная весна вчера в 15:26
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 14:41
Футбол

«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В среду вечером состоялись последние матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них "Барселона" принимала "Боруссию".
Российская газета 17:26
Кино

Представлен новый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы»

Телесеть АМС представила новый телевизионный сериал, который станет очередным спин-оффом популярного шоу "Ходячие мертвецы".
Kinonews.ru вчера в 08:14
Общество

Путин принял участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, сообщают РИА Новости.
ПолитРоссия 06:04
Здоровье

В роддоме Тынды ежегодно сокращается количество зарегистрированных родов

В родильном доме Тынды отмечают сокращение количества родов за последние несколько лет.
Амур.инфо вчера в 22:39
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Коммерсантъ 15:36
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru 05:14
Здоровье

Раскрыта опасность употребления популярного среди подростков снюса

Употребление снюса, табачного продукта для рассасывания, вызывает у детей и подростков никотиновую зависимость, провоцирует агрессивное поведение, а также ухудшает сон, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Российская газета 11:56
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 4

Число погибших при мощном землетрясении в Албании увеличилось до четырех человек, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", ссылаясь на местные власти.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 02:36
Кино

Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году

РИА Новости 05:10
Авто

Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией

Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.
ИнфоСМИ 13:22
Происшествия

В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Взгляд.ру 16:51
Политика

Вашингтон продолжит давление на Россию

Украинский президент Владимир Зеленский выступая перед журналистами в октябре этого года рассказал о возможности выхода Украины из Минских соглашений, в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».
Новостной фронт 17:45
Хоккей

Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

Газета.Ru 15:08
Происшествия

Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»

Следствие считает, что к убийству начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева причастен местный житель.
Lenta.ru 25 ноября в 13:28
Авто

Украинский армейский внедорожник «Новатор» получит гражданскую версию

Потребительская версия Новатора носит условное название Novator-CV (Civilian Vehicle — гражданский транспорт), внешний вид авто целиком повторит армейский вариант, но его кузов при этом будет выполнен из менее толстой бронестали.
Тарантас Ньюс вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное