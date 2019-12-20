Политика
КоммерсантъРоссия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
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Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и действительно, сейчас мы готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.
— Алексей Оржель, украинский общественный деятельПРАЙМ вчера в 17:33
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Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Происшествия
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