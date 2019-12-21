Энергетика

Мой БрянскМой БрянскКозак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза». Об этом сообщает РБК со ссылкой на его обращение к журналистам.
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Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

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Козак — об оплате услуг «Нафтогаза»: Это коммерческая тайна

Life.ruвчера в 11:09

Козак назвал объем транзитного газа через Украину коммерческой тайной

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Российская газетавчера в 09:57

В России прояснили достигнутые с Украиной договоренности по транзиту газа

Lenta.ruвчера в 10:12

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ТК Звездавчера в 09:20
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Новое исследование подтвердило результаты «зефирного эксперимента»

Прошлогодняя критическая статья, авторы которой утверждали, что опровергли зефирный эксперимент, сейчас подверглась критике.
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Ашраф Гани лидирует на выборах президента Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани занимает лидерскую позицию на выборах, судя по предварительным результатам голосования.
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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

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В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

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Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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