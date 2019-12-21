Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
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Большое газовое перемирие

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Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

РБК21 декабря в 11:19

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

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Козак — об оплате услуг «Нафтогаза»: Это коммерческая тайна

Life.ru21 декабря в 11:09

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RT на русском21 декабря в 11:16

Козак назвал объем транзитного газа через Украину коммерческой тайной

Комсомольская правда21 декабря в 09:34
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Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
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В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

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В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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