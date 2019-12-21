Энергетика
Газета.RuРоссия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
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«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по транзиту
RT на русском21 декабря в 11:16
Козак назвал коммерческой тайной размер оплаты услуг по транзиту газа из России на Украину
ТК Звезда21 декабря в 09:20
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