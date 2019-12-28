с чего всё началось

Российская и украинская делегации продолжают переговоры по транзиту газа, передают информагентства слова представителя «Газпрома». Очередной раунд переговоров начался в четверг, 26 декабря, в Вене. Переговоры ранее анонсировал исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Ветренко.

Россия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене

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