Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене

Российская и украинская делегации продолжают переговоры по транзиту газа, передают информагентства слова представителя «Газпрома». Очередной раунд переговоров начался в четверг, 26 декабря, в Вене. Переговоры ранее анонсировал исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Ветренко.
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с чего всё началось
Глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в беседе с агентством «Интерфакс-Украина» предположил
, что переговоры затянутся на выходные.
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В «Газпроме» сообщили о продолжении шедших «до ночи» переговоров с Киевом

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Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

REGNUMвчера в 06:33

«Газпром» продолжает переговоры с Украиной в Вене

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