Политика
КоммерсантъРоссия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене
Российская и украинская делегации продолжают переговоры по транзиту газа, передают информагентства слова представителя «Газпрома». Очередной раунд переговоров начался в четверг, 26 декабря, в Вене. Переговоры ранее анонсировал исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Ветренко.
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с чего всё началось
Глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в беседе с агентством «Интерфакс-Украина» предположил, что переговоры затянутся на выходные.РБК05:54
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В столичный парк «Зарядье» завезли снег
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Пушков прокомментировал заявление Госдепа по «Северному потоку — 2»
Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.
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Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
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Названы наиболее популярные марки грузовиков в России
Автомобильные эксперты назвали самые популярные в России марки грузовиков.
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Общество
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«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Общество
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Кино
В японском трейлере «Соника в кино» показали малыша Соника
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Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
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Происшествия
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Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Общество
Во время ремонта из штаб-квартиры MI6 пропали секретные документы
В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли секретные планы здания с описанием всех систем его безопасности.
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
Общество
Декабрь 2019 года в Москве стал самым теплым за всю метеоисторию
Декабрь 2019 года в Москве стал самым теплым всю историю метеонаблюдений.
Происшествия
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Происшествия
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На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Политика
В РФ прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым
Ранее в Twitter-аккаунте посольства США на Украине было опубликовано сообщение, осуждающее запуска железнодорожного сообщения с Крымом.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»
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Футбол
Роналду: хотел бы попробовать себя в кино как актёр
Напомним, контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до 2022 года. Португальскому футболисту в 2022-м будет 37 лет.
Происшествия
В автобусную остановку в Волгоградской области врезался автомобиль
Автомобиль BMW протаранил автобусную остановку в городе Волжский в Волгоградской области и скрылся с места ДТП, пострадал пассажир иномарки.
Спорт
Йохёуг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Норвежка Тереза Йохёуг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
Общество
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Происшествия
Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца
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Происшествия
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В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.