Экономика
Красная веснаК газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»
Для участия в переговорах в Вену прибыли уполномоченные представители «Газпрома», 29 декабря сообщил журналистам представитель «Газпрома».
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Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Происшествия
В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина
Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.
Здоровье
Врач рассказала об особенностях приема витамина D
Заместитель главного врача по нефрологии столичной клинической больницы №2 Надия Фролова пояснила, что принимать витамин D нужно только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Политика
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Политика
Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Общество
Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной
Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Авто
В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109
В объявлении указали, что пробег у автомобиля всего 5555 км. Выставленный на продажу экземпляр находится в Старобельске (Луганская область).
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Авто
В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva
Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Общество
Пользователи госуслуг утекли в сеть
«Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
Общество
Названы простые способы ускорить обмен веществ
Общество
Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
Политика
Глава МИД Украины назвал обмен пленными реальным результатом «нормандского саммита»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе является реальным результатом саммита в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже.
Энергетика
Козак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву тяжёлым решением
Российский вице-премьер Дмитрий Козак в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража выбором между «плохим и очень плохим».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта
В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки
В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.