Экономика

Красная веснаКрасная веснаК газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»

2 фото
Для участия в переговорах в Вену прибыли уполномоченные представители «Газпрома», 29 декабря сообщил журналистам представитель «Газпрома».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Руководство «Газпрома» и украинских ведомств присоединились к переговорам по газу в Вене

ТАСС10:07

Руководство «Газпрома» и украинских компаний прибыло на переговоры в Вене

Известия10:51

На переговоры прибыли руководители «Газпрома» и украинских компаний

Московский Комсомолец10:31

Россия и Украина в Вене обсуждают договор о транзите газа в ЕС

REGNUM10:15

К газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»

Красная весна10:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:55, Ашберн
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Коммерсантъ 01:29
Происшествия

В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина

Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.
Вести.Ru 02:39
Здоровье

Врач рассказала об особенностях приема витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии столичной клинической больницы №2 Надия Фролова пояснила, что принимать витамин D нужно только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Профиль 09:34
Политика

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости 07:54
Политика

Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Известия 09:10
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
Политика

Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене

Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
RT на русском 10:36
Общество

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК вчера в 08:32
Спорт

Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»

Вести.Ru 07:01
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ

Телеканал 360° вчера в 15:58
Единоборства

Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии

Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Коммерсантъ 01:04
Общество

Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной

Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Взгляд.ру 08:01
Авто

В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109

В объявлении указали, что пробег у автомобиля всего 5555 км. Выставленный на продажу экземпляр находится в Старобельске (Луганская область).
Tvoe-avto.com 04:21
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Российская газета 08:57
Авто

В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Автоновости дня вчера в 05:11
Общество

Пользователи госуслуг утекли в сеть

«Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.
Коммерсантъ 06:20
Культура

Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»

Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Рамблер 04:28
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Общество

Названы простые способы ускорить обмен веществ

РИА Новости 02:44
Общество

Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
RT на русском 10:26
Политика

Глава МИД Украины назвал обмен пленными реальным результатом «нормандского саммита»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе является реальным результатом саммита в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже.
ТАСС 10:35
Энергетика

Козак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву тяжёлым решением

Российский вице-премьер Дмитрий Козак в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража выбором между «плохим и очень плохим».
RT на русском 09:49
Происшествия

Пропавшие в горах в Свердловской области туристы вернулись на базу

ТАСС 08:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта

В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Gazeta.SPb вчера в 12:28
Происшествия

Во Владивостоке акробатка сорвалась с высоты во время представления

РИА Новости 08:54
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Политика

Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина

Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Вести.Ru 07:53
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки

В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки.
Газета.Ru 09:44
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета вчера в 18:51
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное