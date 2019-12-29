Для участия в переговорах в Вену прибыли уполномоченные представители «Газпрома», 29 декабря сообщил журналистам представитель «Газпрома».

К газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»

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