Политика

РБКРБКРоссия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
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Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о долге Киева

Московский Комсомолец06:22

Россия и Украина снова вернулись в британский суд из-за 3 млрд долларов

Национальная служба новостей06:03

Названы даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Газета.Ruвчера в 16:30

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

РБК04:42

Верховный суд в Лондоне проведет сегодня слушания по долгу Украины перед Россией

Эхо Москвывчера в 23:03

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Piter.tv05:32

Верховный суд в Лондоне начнет слушания по делу о долге Украины перед РФ на $3 млрд

ПРАЙМвчера в 16:23
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Спорт

Россия обжалует в CAS решение WADA

Ранее стало известно, что исполком WADA принял решение лишить Россию права на участие в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
RT на русском 05:54
Происшествия

В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании»

РИА Новости 06:05
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Происшествия

На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

REGNUM 02:21
Наука

Даже небольшое количество спиртного увеличивает риск рака

После двух спиртных напитков в день на протяжении 40 лет относительный риск опухолей вырастал на 54%, если сравнивать с теми людьми, которые вообще не употребляли спиртные напитки.
MedikForum.ru 04:41
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Наука

Дети родителей с депрессией имеют разные структуры мозга

Ученые из США считают, что дети родителей с депрессией имеют разные структуры мозга.
Актуальные Новости 07 декабря в 02:28
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Политика

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 05:02
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 07 декабря в 09:17
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Энергетика

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
RT на русском 06:20
Армия и оружие

Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения

Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Avia.pro вчера в 19:05
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Политика

В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится после переговоров «нормандской четверки».
РБК 06:06
Здоровье

Названы любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Тернер рассказала, что в своей практике работала с людьми, которым оставалось жить несколько недель, но, резко изменив образ жизни и питания, они смогли побороть болезнь.
Рамблер 02:14
Общество

Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Газета.Ru 02:26
Армия и оружие

Шойгу поручил увеличить число кораблей с «Калибрами» и «Цирконами»

Известия 04:39
Происшествия

Мемориал установили на мосту в Забайкалье, с которого упал автобус

Автобус, следовавший из Сретенска в Читу, 1 декабря упал с моста в реку Куэнга. В результате произошедшего погибли 19 человек.
РЕН ТВ вчера в 23:31
Происшествия

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Ведомости 06:23
Футбол

Массимо Каррера стал новым главным тренером АЕК

Газета.Ru вчера в 06:22
Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Экономика

Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России

Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Народные новости вчера в 13:33
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
Кино

Премьерный трейлер «Чудо-женщины: 1984» вышел в Сети

В Сети опубликовали первый трейлер супергеройской картины "Чудо-женщина: 1984", главную роль в которой исполнит Галь Гадот.
VSE42.RU вчера в 21:16
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Экономика

«Росатом» купил неконтрольную долю в «Деле» Шишкарева

Переговоры между "Росатомом" и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за "Трансконтейнер" (в котором "Дело" и вышла победителем), а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию СМП.
Интерфакс 05:38
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына

Отец покойной певицы говорит, что известный телеведущий снял со счета 6-летнего Платона около двух миллионов рублей.
Актуальные Новости 06:22
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