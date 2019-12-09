Политика
Московский КомсомолецРоссия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о долге Киева
В Великобритании Верховный суд начинает слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на 3 миллиарда долларов.
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Экономист оценил финансовый спор России и Украины о непогашенных трех миллиардах долларов
Телеканал 360°вчера в 09:16
Верховный суд Великобритании начал рассматривать спор России и Украины о $3 млрд
Эхо Москвывчера в 06:40
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Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Происшествия
В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека
По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины
Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Политика
Опубликованы итоги Парижского саммита по Украине
Франция, Германия, Россия и Украина подтвердили основополагающий статус Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, а также утвердили ряд мер по их реализации.
Спорт
Российские гандболистки гарантировали себе выход в полуфинал ЧМ
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским
В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Спорт
Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS
Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Зеленский оценил биомеханику Путина
Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
Происшествия
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
Футбол
«Наполи» предложил Ибрагимовичу контракт на полтора года
Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым у игрока истекает в конце 2019 года.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Футбол
«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом
Общество
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами. Стикерами прикрыли соски и зону бикини.
Гаджеты
Samsung запустила trade-in для носимых устройств
Samsung запустила trade-in для носимых устройств Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».