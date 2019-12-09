В Великобритании Верховный суд начинает слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на 3 миллиарда долларов.

Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о долге Киева

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.

Политика Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.

Политика Опубликованы итоги Парижского саммита по Украине Франция, Германия, Россия и Украина подтвердили основополагающий статус Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, а также утвердили ряд мер по их реализации.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Политика Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Политика Зеленский оценил биомеханику Путина Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.