Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о долге Киева

В Великобритании Верховный суд начинает слушания по спору России и Украины о не погашенных Киевом евробондах на 3 миллиарда долларов.
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Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

РИА Новостивчера в 08:58

Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд

RT на русскомвчера в 09:32

Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о $3 млрд

Газета.Ruвчера в 08:45

Россия и Украина продолжили борьбу за три миллиарда долларов

Lenta.ruвчера в 06:49

Экономист оценил финансовый спор России и Украины о непогашенных трех миллиардах долларов

Телеканал 360°вчера в 09:16

Верховный суд Великобритании начал рассматривать спор России и Украины о $3 млрд

Эхо Москвывчера в 06:40

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

РБКвчера в 04:42
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Политика

В Киеве радикалы прекратили акцию у офиса президента Украины

Радио Маяк 02:59
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека

По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
РБК 02:53
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины

Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Lenta.ru 03:00
Политика

Опубликованы итоги Парижского саммита по Украине

Франция, Германия, Россия и Украина подтвердили основополагающий статус Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, а также утвердили ряд мер по их реализации.
Евразия.Эксперт 02:35
Спорт

Российские гандболистки гарантировали себе выход в полуфинал ЧМ

РИА Новости 02:43
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Спорт

Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Говорит Москва 00:55
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

РИА Новости 01:03
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика Сегодня вчера в 03:38
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Зеленский оценил биомеханику Путина

Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Lenta.ru 01:21
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
НДН.инфо вчера в 21:11
Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
ТАСС 02:07
Футбол

«Наполи» предложил Ибрагимовичу контракт на полтора года

Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым у игрока истекает в конце 2019 года.
ProstoProSport 02:36
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Футбол

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.
78.ru вчера в 11:34
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

Пятый канал 02:05
Общество

На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами

На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами. Стикерами прикрыли соски и зону бикини.
Эхо Москвы 08 декабря в 06:32
Гаджеты

Samsung запустила trade-in для носимых устройств

Samsung запустила trade-in для носимых устройств Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК 08 декабря в 22:01
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

RT на русском 01:44
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
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