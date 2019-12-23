Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

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