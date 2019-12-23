Энергетика
РИА НовостиРоссия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
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Общество
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России
Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Экономика
В ПФР сообщили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Сообщается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Происшествия
Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве
По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Политика
Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17
Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала идеальную растяжку в вертикальном шпагате
Ходченкова показывает идеальную растяжку в вертикальном шпагате.
Общество
Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Армия и оружие
Эксперт раскрыл мотивы Турции, поддержавшей террористов ПНС Ливии
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Футбол
Видаль рассказал о своём будущем в «Барселоне»
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
Морозная погода установится в первой половине недели в азиатской части России, а в центральной части европейской территории будет довольно тепло.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Общество
Российским школьникам показали методы разгона протестующих
Спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы разгона протестующих во время церемонии посвящения учеников в кадеты в школе №21 города Златоуст Челябинской области.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Транспорт
Собянин открыл в новой Москве дорогу
В новой Москве открылся первый участок автодороги Марьино - Саларьево. Движение по нему запустил мэр столицы Сергей Собянин.
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Общество
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Технологии
МегаФон запустил беспилотный Камаз и провёл 5G телемост
Испытания прошли успешно, после чего между Кемеровской областью и Москвой состоялся телемост в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная».
Футбол
Губерниев записал видеообращение к Сёмину
Авто
Hyundai показал новый седан, который меньше и дешевле Соляриса
Компания Hyundai готовится вывести на рынок новый субкомпактный седан, которому дали название Aura.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил третью часть мультфильма «Умка»
Авто
Lincoln получил щётки стеклоочистителей с подогревом
Американский кроссовер Lincoln Aviator получил подогреваемые стеклоочистители под названием VisioBlade, чтобы помочь водителю бороться с обледенением ветрового стекла.