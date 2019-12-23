Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
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Москва и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет

Газета.Ru07:18

Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на следующие пять лет

ТАСС06:36

Козак: Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа

News.ru06:44

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

РИА Новости06:41

Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

RT на русском06:36

Россия и Украина договорились о цене транзита газа на пять лет

Известия06:48

Козак объявил о фиксированной цене за транзит газа через Украину

Телеканал 360°07:04
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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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