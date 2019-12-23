Энергетика

Красная веснаКрасная веснаРоссия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, 23 декабря заявил после совещания у главы кабинета министров РФ Дмитрия Анатольевича Медведева вице-премьер Дмитрий Козак, сообщается на сайте правительства.
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Козак назвал срок действия фиксированной цены на транзит газа для Украины

РБК08:26

Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на следующие пять лет

ТАСС06:36

Россия и Украина договорились о цене транзита газа на пять лет

Известия06:48

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

РИА Новости06:41

Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

RT на русском06:36

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Газета.Ru08:47

Козак объявил о фиксированной цене за транзит газа через Украину

Телеканал 360°07:04
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Политика

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Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
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На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
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Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
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Названа доля России в импорте газа в Европу

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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