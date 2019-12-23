Энергетика
Красная веснаРоссия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, 23 декабря заявил после совещания у главы кабинета министров РФ Дмитрия Анатольевича Медведева вице-премьер Дмитрий Козак, сообщается на сайте правительства.
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Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Политика
Для отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»
Ушли не прощаясь Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Происшествия
Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией
Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Происшествия
Суд снял арест с задержанных возле Южных Курил японских судов
Задержанные пограничниками 17 декабря возле Курильских островов пять японских судов, на которых найдено шесть тонн неучтенного осьминога, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир, сообщило в среду Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
Общество
Эксперт назвал способ проверить качество алкоголя с помощью зажигалки
По словам Шапкина, чаще всего в России подделывают крепкий алкоголь, например, водку, коньяк, виски и ром, а также напитки стоимостью от 1 500 рублей за бутылку.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Общество
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом
Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Здоровье
Названа передающаяся через собак смертельно опасная болезнь
Заразиться смертельно опасным для человека эхинококкозом можно не только через бродячих, но и домашних собак, предупредили в Роспотребнадзоре.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Происшествия
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины
«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
Единоборства
Боксер Лопес пообещал нокаутировать Ломаченко
Спортсмен обозвал украинца "малышом" и пообещал нокаутировать оппонента.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Общество
СМИ узнали об изменении правил экзамена на водительские права с января
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права с 1 января 2020 года.
Происшествия
В центре Севастополя нашли авиабомбу
Авиабомба SD-50 найдена строителями во время реконструкции улицы Большая Морская.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Здоровье
Петербургский врач назвал число половых актов для профилактики рака
Врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы Дмитрий Ильин рассказал о том, что регулярные половые акты могут снизить развитие рака простаты.
Общество
В Бельгии арестовали авторов скандальной выставки русского авангарда
Позапрошлой осенью в местном Музее изящных искусств открылась выставка, на которой были выставлены работы Василия Кандинского, Казимира Малевича и других известных художников.
Энергетика
Названа доля России в импорте газа в Европу
Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного употребления воды
Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
Происшествия
Главу «Ксеньевского золотодобывающего прииска» снова задержали
Из-за чего спорят Янчуков и Литуев В 2014 году Виктор Литуев, которому принадлежал контрольный пакет акций ПАО "Ксеньевский прииск", искал инвесторов в свой золотодобывающий бизнес.
Здоровье
В Свердловской области сельским врачам поднимут вознаграждение
В Свердловской области сельским врачам поднимут вознаграждение Размер выплаты увеличится в полтора раза.