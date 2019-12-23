Энергетика
Красная веснаРоссия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, 23 декабря заявил после совещания у главы кабинета министров РФ Дмитрия Анатольевича Медведева вице-премьер Дмитрий Козак, сообщается на сайте правительства.
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Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Культура
Кеосаян попросил Ветлицкую держаться подальше от политики
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Канады задержанных в Китае канадцев
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию вокруг задержанных канадских граждан в Китае, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Политика
В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту
Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста несостоятельны, заявил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.
Космос
В создании двигателя для космического туризма задействуют 3D-принтер
По словам специалиста, компания прорабатывала сразу несколько направлений и допускала создание как классического двигателя, так и напечатанного на 3D-принтере.
Общество
Названы самые плохие подарки на Новый год
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Авто
Пикап Lordstown Endurance получил мотор-колёса
Главной особенностью модели становится то, что она будет оснащена необычными мотор-колёсами.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Энергетика
На рынке нефти началась коррекция
Ситуацию может прояснить пятничный отчет от Информационного агентства энергетики США по запасам нефти в хранилищах.
Происшествия
В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности
Политика
Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса
Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
Происшествия
Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов
Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Экономика
Семья Владимира Когана выбрала наследника на банк «Уралсиб»
Представитель ЦБ ранее отмечал, что вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка «Уралсиб» может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Владимира Когана.
Политика
Путин рассказал об отказе от чая
Экономика
Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
В отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю рассказали, кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские
Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Путешествия
Проанализировано, куда самарцы поедут на новогодние праздники
Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда самарцы собираются поехать на новогодние праздники.
Политика
Президент Бразилии попал в больницу после падения
В больницу политика положили после того, как он упал в своей официальной резиденции.
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Общество
Эвакуация в зонах ЧС может стать обязательной
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит изменения в законодательстве о введении обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайно ситуации.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.