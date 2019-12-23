Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
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Общество
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Похитители бесценных сокровищ в Дрездене не оставили их себе, а передали заказчику преступления, при этом сами они получили за "работу" не более 40 тысяч евро, заявил в интервью РИА Новости немецкий детектив Йозеф Реш, который расследует это дело от имени пытающегося вернуть драгоценности анонимного мецената.
Происшествия
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Общество
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Общество
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Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Технологии
Кодзима начал разработку нового проекта
Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима приступил к работе над следующим проектом.
Политика
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Здоровье
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Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
Общество
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Наиболее популярные марки китайских фейерверков проверили на соответствие параметрам качества и безопасности.
Политика
В Германии ожидают летом завершения укладки «Северного потока-2»
Ранее завершение проекта ожидалось в конце 2019 г. Он отметил, что санкции допускались, но стали неожиданностью, потому что уже были достигнуты договоренности о сохранении транзита через Украину даже после запуска "Северного потока-2".
Здоровье
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Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
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Политика
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Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос.
Политика
Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
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Экономика
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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Вера Брежнева поздравила младших сестёр-двойняшек с днём рождения
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