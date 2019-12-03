Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Известия03 декабря в 20:51

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

РИА Новости03 декабря в 08:00

Украина и Россия продлили договор на транзит нефти

RT на русском03 декабря в 09:26

Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

ТАСС03 декабря в 08:20

Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

РБК03 декабря в 08:15

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Lenta.ru03 декабря в 08:03

Россия и Украина продлили до 2030 года договор на транзит нефти

Газета.Ru03 декабря в 15:42
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В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
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Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
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