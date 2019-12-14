Политика
РИА НовостиРоссия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят переговоры в двусторонних и трехсторонних форматах с участием Еврокомиссии для заключения нового соглашения.
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На Украине заявили о предварительной договорённости по транзиту российского газа
RT на русскомвчера в 12:35
В России отреагировали на заявление «Нафтогаза» о достижении договоренностей по газу
Телеканал 360°вчера в 15:55
В Вене сегодня состоятся переговоры между Россией и Украиной по вопросу транзита газа
Эхо Москвы12 декабря в 23:04
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Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Общество
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Происшествия
Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать
Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке.
Экономика
Силуанов положительно оценил реализацию нацпроектов в Татарстане
Глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе прошедшего в Казани заседания совместной коллегии Минфина РТ, УФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ положительно оценил реализацию национальных проектов в регионе.
Происшествия
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Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Спорт
Сервера PlanetSide Arena закроют уже в января
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«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow
Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
Фигурное катание
Тарасова выступила за поднятие возрастного ценза в фигурном катании
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Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Общество
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Наука
Названы вызывающие бессонницу продукты
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Армия и оружие
Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям
Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Игры
Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store
Демоверсия Detroit: Become Human больше не доступна для скачивания в цифровом магазине Epic Games Store.
Музыка
Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»
Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Спорт
Конькобежец Кулижников завоевал бронзу на дистанции 500 м на этапе КМ
Российский конькобежец и рекордсмен мира Павел Кулижников завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира, проходящем в японском Нагано.
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Политика
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Представители США и Китайской Народной Республики согласовали текст первой части всеобъемлющего торгового соглашения.
Общество
Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров
Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Авто
В России дилеры к Новому году готовят скидки на автомобили
При покупке автомобиля Toyota в кредит предоставляется сниженная ставка 5,5%, а также есть скидка по программе Trade-In на 400 тысяч рублей.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
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Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Политика
В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.