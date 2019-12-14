Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят переговоры в двусторонних и трехсторонних форматах с участием Еврокомиссии для заключения нового соглашения.
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На Украине заявили о предварительной договорённости по транзиту российского газа

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В Вене сегодня состоятся переговоры между Россией и Украиной по вопросу транзита газа

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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

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