Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят переговоры в двусторонних и трехсторонних форматах с участием Еврокомиссии для заключения нового соглашения.

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Энергетика В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину «С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.

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