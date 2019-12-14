Политика
РИА НовостиРоссия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят переговоры в двусторонних и трехсторонних форматах с участием Еврокомиссии для заключения нового соглашения.
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В Вене сегодня состоятся переговоры между Россией и Украиной по вопросу транзита газа
Эхо Москвы12 декабря в 23:04
На Украине заявили о предварительной договорённости по транзиту российского газа
RT на русскомвчера в 12:35
В России отреагировали на заявление «Нафтогаза» о достижении договоренностей по газу
Телеканал 360°вчера в 15:55
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