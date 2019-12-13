с чего всё началось

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят переговоры в двусторонних и трехсторонних форматах с участием Еврокомиссии для заключения нового соглашения.

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

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Армия и оружие Сирия подтвердила размещение иранской системы ПВО Арабское информационное издание «Al Masdar News», ссылаясь на интервью с источником в Вооружённых силах Сирии, подтвердило факт размещения на авиабазе Т4 иранской системы противовоздушной обороны.

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Политика Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.

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Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

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