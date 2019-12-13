Политика
РИА НовостиРоссия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят переговоры в двусторонних и трехсторонних форматах с участием Еврокомиссии для заключения нового соглашения.
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с чего всё началось
При этом позднее он уточнил в Facebook, что стороны «договорились продолжать прорабатывать» варианты продления транзита газа через Украину, отметив, что о согласованном варианте говорить еще рано.РБКвчера в 11:50
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На Украине заявили о предварительной договорённости по транзиту российского газа
RT на русскомвчера в 12:35
В России отреагировали на заявление «Нафтогаза» о достижении договоренностей по газу
Телеканал 360°вчера в 15:55
В Вене сегодня пройдёт очередной раунд газовых переговоров России и Украины
Эхо Москвы12 декабря в 16:00
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Восьмилетняя девочка в Воркуте заперла в квартире вора и ушла в школу
Восьмилетняя девочка в Воркуте впустила в квартиру вора, после чего заперла дверь на ключ и ушла в школу.
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей
В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
Армия и оружие
Сирия подтвердила размещение иранской системы ПВО
Арабское информационное издание «Al Masdar News», ссылаясь на интервью с источником в Вооружённых силах Сирии, подтвердило факт размещения на авиабазе Т4 иранской системы противовоздушной обороны.
Армия и оружие
РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США
Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
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Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Кино
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Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Единоборства
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
В Мексике обнаружили части тел четырех похищенных ранее полицейских
Власти Мексики сообщили об обнаружении в штате Гуанахуато в центральной Мексике мешков с телами полицейских, похищенных при атаке на отделение полиции города Вильяграна.
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
Наука
Ученые рассказали о продолжительности жизни человека
Австралийские ученые провели исследование и выяснили, какова максимальная естественная продолжительность жизни человека.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
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Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Единоборства
Фёдор Чудинов победил Н’Жикама и завоевал пояс WBA Gold
Политика
Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ
Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
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Хэмилтон стал пилотом года по версии руководителей команд Ф1
Происшествия
Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Экономика
Бибикова рассказала, как повысятся пенсии в 2020 году
Что касается получателей ежемесячных денежных выплат, то индексация ЕДВ пройдёт 1 февраля 2020 года.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
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Депутат Рады назвал Украину инструментом Запада для войны с Россией
Депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявилл, что западные страны используют Украины в свох целях.