Политика
Рифей-ПермьРоссия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа. Встреча продлилась более четырех часов, сообщает ТАСС. Стороны смогли достичь предварительных договоренностей, но окончательного решения еще нет.
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В России отреагировали на заявление «Нафтогаза» о достижении договоренностей по газу
Телеканал 360°вчера в 15:55
На Украине заявили о предварительной договорённости по транзиту российского газа
RT на русскомвчера в 12:35
В Вене сегодня состоятся переговоры между Россией и Украиной по вопросу транзита газа
Эхо Москвы12 декабря в 23:04
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По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".
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В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении подростка, который избил 13-летнего школьника в городе Тутаев.
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Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал собственную «формулу будущего для Украины» из пяти составляющих.
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Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
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Стало известно, какой мутант может появиться в «Чёрной Вдове»
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В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Политика
МИД Украины рассказал о подготовке к новому «нормандскому саммиту»
9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошла очередная "нормандская встреча" лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Футбол
Жирков получил награду «Джентльмен года»
Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков награжден за победу в номинации «Джентльмен года».
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
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Шоу-бизнес
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В районе Варшавского шоссе в Чертанове горят складские помещения. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.
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Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Авто
Определены самые популярные иномарки с пробегом в России
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
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