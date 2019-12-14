В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа. Встреча продлилась более четырех часов, сообщает ТАСС. Стороны смогли достичь предварительных договоренностей, но окончательного решения еще нет.

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

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