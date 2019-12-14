Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьРоссия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа. Встреча продлилась более четырех часов, сообщает ТАСС. Стороны смогли достичь предварительных договоренностей, но окончательного решения еще нет.
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

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Пушилин выдвинул Украине очередной ультиматум

Напомним, Пушилин обвинил Киев в искажении текста итогового коммюнике саммита "Нормандской четверки" и заявил, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения встречи в Париже не могут быть выполнены, пока украинская сторона не вернется к первоначальному варианту документа.
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Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

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