Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьРоссия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа. Встреча продлилась более четырех часов, сообщает ТАСС. Стороны смогли достичь предварительных договоренностей, но окончательного решения еще нет.
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Известия00:17

В России отреагировали на заявление «Нафтогаза» о достижении договоренностей по газу

Телеканал 360°вчера в 15:55

Россия и Украина завершили переговоры о транзите газа в Вене

ТАССвчера в 10:52

На Украине заявили о предварительной договорённости с Россией по газу

Life.ruвчера в 13:04

На Украине заявили о предварительной договорённости по транзиту российского газа

RT на русскомвчера в 12:35

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

РИА Новостивчера в 16:47

В Вене сегодня состоятся переговоры между Россией и Украиной по вопросу транзита газа

Эхо Москвы12 декабря в 23:04
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Экономика

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Коммерсантъ 01:48
Общество

В России депутат подарил чиновнику баночку вазелина на открытии школы

Lenta.ru 07:22
Политика

Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва

Судьбоносный прорыв на саммите в нормандском формате не достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Биатлон

Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РБК 07:13
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Bimru.ru вчера в 09:08
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Малком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»

Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых.
АБН 07:24
Авто

В 2020 году в России введут новый документ на автомобиль

В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
ToDay News Ufa вчера в 06:04
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Происшествия

Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
РИА Новости 02:50
Политика

Россия и Турция готовят новый контракт по С-400

Хакасия-Информ вчера в 23:08
Экономика

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Политика

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
RT на русском 05:18
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ вчера в 16:53
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Lenta.ru 07:34
Политика

МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Футбол

РПЛ представила игроков, совершивших наибольшее количество отборов

Российская премьер-лига опубликовала в своем Twitter список лучших игроков первой части сезона, которые совершили наибольший процент отбора мяча.
Матч ТВ 07:22
Происшествия

Башенный кран упал на дорогу в уральском Карпинске

Башенный кран упал на проезжую часть в городе Карпинске Свердловской области в субботу, пострадал крановщик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Интерфакс 05:59
Спорт

Конькобежец Кулижников стал третьим на этапе Кубка мира в Нагано

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в японском Нагано.
Вести.Ru вчера в 04:11
Политика

Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото во «ВКонтакте»

Украинские пограничники не пустили российскую журналистку в страну из-за того, что она ездила в Крым и опубликовала фото оттуда во «ВКонтакте».
Lenta.ru 06:46
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews 11 декабря в 10:09
Наука

Рыбы становятся умнее в моменты опасности – ученые

Faktom 11 декабря в 11:22
Футбол

Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Чемпионат 02:23
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru вчера в 17:35
Общество

В Новом Орлеане объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки

Кто стоял за кибератакой и когда все системы смогут вернутся к штатному режиму пока неясно.
Эхо Москвы 04:00
Фигурное катание

Фигуристка Загитова останется в сборной России

REGNUM вчера в 23:06
Экономика

В России взлетели цены на яблоки

В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Lenta.ru 07:03
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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