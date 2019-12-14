Политика
Газета.RuРоссия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС. Встреча продлилась более четырех часов.
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В Вене сегодня состоятся переговоры между Россией и Украиной по вопросу транзита газа
Эхо Москвывчера в 23:04
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