с чего всё началось

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС. Встреча продлилась более четырех часов.

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

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