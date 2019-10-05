Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Венесуэла подписали 264 соглашения

Россия и Венесуэла подписали в общей сложности 264 соглашения, сообщает в воскресенье, 6 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
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Россия и Венесуэла подписали 264 соглашения по энергетике и экономике

News.ru01:57

Россия и Венесуэла подписали 264 соглашения

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Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита Борисова

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Московский Комсомолецвчера в 21:31

Венесуэла и Россия подписали соглашения в сфере энергетики, экономики и технологий

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Политика

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Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
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Количество погибших в результате протестов в Ираке возросло до 100 человек.
Известия вчера в 06:38
Футбол

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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

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Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
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Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
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Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

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Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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