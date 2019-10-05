Политика
ИзвестияРоссия и Венесуэла подписали 264 соглашения
Россия и Венесуэла подписали в общей сложности 264 соглашения, сообщает в воскресенье, 6 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
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Соглашения в сфере энергетики, экономики и технологий подписали РФ и Венесуэла
Московский Комсомолецвчера в 21:31
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Футбол
Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Политика
В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.
RT на русском 04:30
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Фигурное катание
Фигуристка Трусова обошла Загитову на японском турнире
Александре Трусовой, фигуристке из России, удалось обойти свою соотечественницу Алину Загитову в японском турнире Japan Open, набрав 160,53 балла.
Discover24 вчера в 07:27
Происшествия
В протестах в Ираке погибли 100 человек
Количество погибших в результате протестов в Ираке возросло до 100 человек.
Известия вчера в 06:38
Футбол
Урал — Зенит 0:2 (Перерыв)
Мойка78 00:01
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Политика
Трамп сомневался в версии Терезы Мэй по «делу Скрипалей»
Сергей Скрипаль был осуждён в России. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию отравили.
ГЛАС.RU вчера в 16:42
Хоккей
Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
Лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.
Чемпионат 03:39
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru вчера в 10:22
Космос
Рогозина не впечатлил проект корабля Starship Илона Маска
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты ведомства считают проект корабля Starship компании Space X малореализуемым.
Политика Сегодня 03 октября в 08:01
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс 04 октября в 07:20
Происшествия
В торговом центре на Кубани ребенка нашли в камере хранения
Вечерний курьер вчера в 08:20
Футбол
Роман Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»
Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.
Матч ТВ 04:06
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
Финансы
Курсы доллара и евро на 4 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.
Банки.ру 04 октября в 01:00
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Недвижимость
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 09:12
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru 04 октября в 10:41
Общество
Тысячи демонстрантов в масках вновь вышли на улицы Гонконга
Тысячи антиправительственных демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на дождливую погоду.
ТАСС 03:20
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, выходит замуж
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж в приступе ревности отрубил кисти рук, готова вновь связать себя узами брака.
Московский Комсомолец 04 октября в 08:48
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит полноценную поддержку NFC для бесконтактных платежей по всему миру, согласно данным инсайдеров.
UfacityNews.ru вчера в 15:01
Политика
Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией
Проекты закона об особом статусе Донбасса согласуют с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Богдан Яременко.
Политика Сегодня 04 октября в 03:40
Общество
В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв
Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.
Lenta.ru 04:56