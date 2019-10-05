Россия и Венесуэла подписали в общей сложности 264 соглашения, сообщает в воскресенье, 6 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Политика В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Фигурное катание Фигуристка Трусова обошла Загитову на японском турнире Александре Трусовой, фигуристке из России, удалось обойти свою соотечественницу Алину Загитову в японском турнире Japan Open, набрав 160,53 балла.

Происшествия В протестах в Ираке погибли 100 человек Количество погибших в результате протестов в Ираке возросло до 100 человек.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

Политика Трамп сомневался в версии Терезы Мэй по «делу Скрипалей» Сергей Скрипаль был осуждён в России. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию отравили.

Хоккей Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне Лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.

Космос Рогозина не впечатлил проект корабля Starship Илона Маска Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты ведомства считают проект корабля Starship компании Space X малореализуемым.

Авто УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.

Футбол Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.

Финансы Курсы доллара и евро на 4 октября Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.

Происшествия В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест» В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Недвижимость Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей 35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.

Общество Тысячи демонстрантов в масках вновь вышли на улицы Гонконга Тысячи антиправительственных демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на дождливую погоду.

Шоу-бизнес Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, выходит замуж Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж в приступе ревности отрубил кисти рук, готова вновь связать себя узами брака.

Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит полноценную поддержку NFC для бесконтактных платежей по всему миру, согласно данным инсайдеров.

Политика Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией Проекты закона об особом статусе Донбасса согласуют с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Богдан Яременко.