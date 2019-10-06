Политика
Вести.RuРоссия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве
По данным властей южноамериканской республики, всего между странами к сегодняшнему дню было подписано 264 соглашения. Встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро состоялась через неделю после официального визита последнего в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным.
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Соглашения в сфере энергетики, экономики и технологий подписали РФ и Венесуэла
Московский Комсомолец21:31
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Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
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REGNUM 20:41
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National Interest перечислил опасные российские бомбардировщики
Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории.
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