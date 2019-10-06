Политика

Вести.RuВести.RuРоссия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве

По данным властей южноамериканской республики, всего между странами к сегодняшнему дню было подписано 264 соглашения. Встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро состоялась через неделю после официального визита последнего в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным.
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