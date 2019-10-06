По данным властей южноамериканской республики, всего между странами к сегодняшнему дню было подписано 264 соглашения. Встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро состоялась через неделю после официального визита последнего в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным.

Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве

Кино Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром» Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.

Авто Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.

Политика Путин допустил продление контракта с Украиной по транзиту газа Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства.

Общество Жители России рассказали, какая зарплата нужна для счастья Заработная плата в размере 161 тыс. рублей обеспечит среднестатистическому жителю России счастливую жизнь.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Музыка «Полный СССР»: концерт ДДТ на «Газпром-Арене» был внезапно прерван К началу выступления Юрия Шевчука, как сообщают очевидцы, количество зрителей в зале «Газпром-Арены» чуть ли не удвоилось.

Космос Во льдах Энцелада найдена органика Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.

Единоборства Появилось видео стычки Кокляева с Емельяненко Пауэрлифтер Михаил Кокляев в беседе с телеканалом "360" заявил, что во время встречи в ресторане его будущий соперник Александр Емельяненко постоянно его провоцировал, что в итоге привело к стычке.

Армия и оружие ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793 ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии Российская певица Алла Пугачева была замечена вместе с младшими детьми Лизой и Гарри в планетарии Москвы.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Армия и оружие Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров» Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Политика Трамп: Я не хотел звонить Зеленскому Трамп пояснил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США Рика Перри.

Кино Disney снимет новый фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет» Всемирно известная студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет», сообщили американские СМИ.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.

Политика РФ адаптирует экономику для выполнения Парижского соглашения В России разработают национальный план по адаптации экономики для выполнения Парижского соглашения по климату, а ткже снижения эмиссии вредных веществ в атмосферу, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

Шоу-бизнес Певица Sia сообщила о своем неизлечимом заболевании Австралийская певица Sia призналась, что страдает неизлечимым неврологическим расстройством — синдромом Элерса — Данлоса.

Шоу-бизнес Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.

Шоу-бизнес Старшая дочь Эммануила Виторгана Ксения Румянцева не общается с отцом Оказалось, что на самом деле отношения в семье Эммануила Гедеоновича оставляют желать лучшего, ведь самая старшая дочь не общается с родителем.