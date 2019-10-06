Политика
Вести.RuРоссия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве
По данным властей южноамериканской республики, всего между странами к сегодняшнему дню было подписано 264 соглашения. Встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро состоялась через неделю после официального визита последнего в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным.
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Соглашения в сфере энергетики, экономики и технологий подписали РФ и Венесуэла
Московский Комсомолецвчера в 21:31
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон
Гаджеты
Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем
На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
iXBT.com вчера в 07:39
Наука
Ученые КФУ рассказали о новых показателях качества нефти
Для повышения эффективности процесса и, в перспективе, широкого применения, ученые работают над получением детального представления о механизме окисления различного вида нефтей.
Известия Татарстана 04 октября в 06:21
Происшествия
При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека
При аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 возле Львова погибли три человека, судьба двух неизвестна.
RT на русском 04 октября в 02:55
Общество
Покрас Лампас приехал в Екатеринбург восстанавливать свою работу
Екатеринбург Онлайн вчера в 06:40
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04 октября в 10:34
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04 октября в 01:58
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Хоккей
Пять очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
Встреча завершилась со счетом 1:4. В составе гостей тремя передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич.
РБК 00:40
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Общество
Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.
RT на русском вчера в 13:23
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк 04 октября в 17:07
Футбол
Клопп назвал виновника ссоры между игроками «Ливерпуля» и «Лестера»
Матч ТВ вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru 04 октября в 12:17
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Армия и оружие
Турция усилила войска на границе с Сирией
Интерфакс вчера в 20:50
Общество
Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне
Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru 04 октября в 08:29
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Наука
В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости вчера в 02:11
Происшествия
В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США
Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК вчера в 14:49
Хоккей
Свечников набрал два очка в победном матче «Каролины» с «Вашингтоном»
Гости победили во встрече в овертайме со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал Джейк Гардинер.
Матч ТВ вчера в 22:27
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru вчера в 14:29
Игры
В Mortal Kombat 11 появились Сара Коннор и Харли Квинн
Студия NetherRealm выпустила в качестве дополнения Mortal Kombat 11 скины (облики персонажей) Сары Коннор и Харли Квинн для Сони Блейд и Кесси Кейдж соответственно.
REGNUM 03 октября в 06:40
Общество
Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст
Росбалт вчера в 18:29
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
iReactor вчера в 22:26
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 04 октября в 11:11