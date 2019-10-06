По данным властей южноамериканской республики, всего между странами к сегодняшнему дню было подписано 264 соглашения. Встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро состоялась через неделю после официального визита последнего в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным.

Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве

Гаджеты Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.

Наука Ученые КФУ рассказали о новых показателях качества нефти Для повышения эффективности процесса и, в перспективе, широкого применения, ученые работают над получением детального представления о механизме окисления различного вида нефтей.

Происшествия При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека При аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 возле Львова погибли три человека, судьба двух неизвестна.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Хоккей Пять очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» Встреча завершилась со счетом 1:4. В составе гостей тремя передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич.

Политика Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.

Общество Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.

Гаджеты Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.

Общество Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Наука В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.

Происшествия В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.

Политика Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).

Хоккей Свечников набрал два очка в победном матче «Каролины» с «Вашингтоном» Гости победили во встрече в овертайме со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал Джейк Гардинер.

Происшествия Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".

Игры В Mortal Kombat 11 появились Сара Коннор и Харли Квинн Студия NetherRealm выпустила в качестве дополнения Mortal Kombat 11 скины (облики персонажей) Сары Коннор и Харли Квинн для Сони Блейд и Кесси Кейдж соответственно.