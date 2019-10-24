Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и африканские страны подписали соглашений на 800 млрд рублей

РФ и африканские страны подписали на проходящем в Сочи саммите Россия—Африка свыше 50 соглашений на более чем 800 млрд руб. (около $12,5 млрд), рассказал советник президента России Антон Кобяков.
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На форуме Россия — Африка заключены соглашения на 800 млрд рублей

RT на русском08:41

Россия и африканские страны подписали соглашений на 800 млрд рублей

Коммерсантъ10:12

В Сочи на форуме «Россия — Африка» подписали контракты на 800 млрд рублей

Кубань 2409:08

Советник президента поблагодарил ТАСС за организацию форума информационных агентств

ТАСС09:57

На форуме «Россия—Африка» заключили контракты на 800 млрд руб

РБК10:30

Россия -Африка: кто из них шире?

Комсомольская правда08:10

На выставке в Сочи представили перспективные отрасли для России и Африки

РИА Новости11:06
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

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