Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
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Россия и еще семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций

Газета.Ru03:28

Восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции, мешающие борьбе с коронавирусом

ТАСС00:39

Россия и ещё 7 стран призвали ООН снять мешающие борьбе с коронавирусом санкции

Говорит Москва00:59

Россия и еще семь стран призвали снять мешающие борьбе с коронавирусом санкции

Lenta.ru00:55

РФ и еще 7 стран призвали ООН потребовать снять санкции из-за COVID-19

РЕН ТВ00:54

Восемь стран призвали ООН потребовать снятия мешающих борьбе с COVID-19 санкций

Известия01:32

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

РИА Новости00:27
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
REGNUM 01:39
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Наука

Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
ToDay News Ufa 24 марта в 23:42
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Общество

Число зараженных коронавирусом в России достигло 840

Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 658 до 840 человек.
Моссовет 04:06
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Общество

Мэр Сочи попросил туристов не приезжать на нерабочей неделе

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов отказаться от посещения города «хотя бы на ближайшую неделю», а местных жителей – не посещать общественные места.
Ведомости 03:17
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск вчера в 06:15
Здоровье

Чарльз Кэлишер — РБК: «Эпидемия коронавируса может продлиться годы»

РБК поговорил с автором десятков научных работ, посвященных экологии и эпидемиологии вирусов, о том как будет дальше развиваться ситуация с распространением нового коронавируса.
РБК 03:58
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Футбол

Сезон в Серии А попробуют доиграть в августе

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что будет до последнего бороться против отмены текущего сезона из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 03:40
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 04:25
Театры

Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького

Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 04:52
Авто

Новый суперкар Lamborghini показали на видео

Итальянский автопроизводитель опубликовал в Сети тизерное видео, на котором демонстрирует испытания нового трекового спорткара.
SpeedMe 02:28
Общество

С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами

Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
ЗакC.Ру 02:18
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия вчера в 07:10
Транспорт

В России отменяются некоторые поезда между регионами

Пассажирам предлагается поехать на других поездах, либо же им вернут в полном объеме деньги за купленные билеты.
Вести.Ru вчера в 02:39
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Общество

Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
РБК 05:41
Происшествия

Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился

Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Известия 05:40
Спорт

«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса

Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
Чемпионат 03:33
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Спорт

Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса

Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса В FIDE отреагировали на закрытие авиасообщения России с другими странами.
Екатеринбург-ТВ 04:15
Экономика

Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина

Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Коммерсантъ 03:07
Хоккей

Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин

Бывший защитник клуба КХЛ "Адмирал" Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.
Газета.Ru вчера в 16:23
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
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