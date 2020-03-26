Коронавирус
Газета.RuРоссия и еще семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций
Россия, Китай и еще шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19.
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Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Транспорт
ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин
«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — говорится в сообщении.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Единоборства
Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко
Бывший чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что сумма гонорара, который он запросил за возможный поединок с другим бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, является адекватной.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 27 марта до 78,7 рубля
Банк России установил на 27 марта официальный курс доллара на уровне 78,7223 рубля, что на 92,9 копейки выше предыдущего показателя.
Происшествия
В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук
В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Общество
В Перми на неделю закроют детские сады
С понедельника все детские сады Перми закроются на неделю. Об этом сегодня ТК ВЕТТА 24 сообщили в городской администрации.
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома
Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
Политика
Кличко заявил о готовности Зеленского отменить приказ о VIP-палатах
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности президента Владимира Зеленского отменить приказ о VIP-палатах для чиновников высокого ранга во время пандемии коронавируса.
Здоровье
Пациента из 12-й городской больницы обследуют на коронавирус
В Саратове пациента 12-й городской больницы перевезли из реанимации в 10-ю городскую больницу для обследования.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Общество
«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Театры
Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»
Издание сообщает, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что конфликта нет, а о прекращении сотрудничества Домогаров руководство театра не уведомлял.
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Волейбол
Алексей Вербов официально покинул казанский «Зенит»
Старший тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» официально покинул клуб. Об этом сообщается на сайте клуба.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Религия
Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки
Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
Гаджеты
Множество функций Samsung Galaxy S20 стали доступны на Galaxy S10
Пользователи Samsung Galaxy S10 в Германии начали получать обновление до One UI 2.1, которое включает в себя многие функции, ранее доступные только на Galaxy S20.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Происшествия
Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета
Российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета.
Общество
В Свердловской области кафе и торговые центры приостановили работу
Согласно решению главы региона, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа практически всех мест массового скопления людей: заведений общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос), всех объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости), организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных контор).
Политика
Сегодня впервые стартовал виртуальный саммит G20
Саммит был инициирован Саудовской Аравией, страной-организатором.
Общество
В Татарстане с 28 марта закрываются все торговые центры
В Татарстане в течение нерабочей недели, с субботы, 28 марта, по 5 апреля, закроют все торгово-развлекательные центры.