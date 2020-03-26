Россия, Китай и еще шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19.

Россия и еще семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций

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