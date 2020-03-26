Коронавирус
REGNUMВосемь стран попросили ООН потребовать отмены санкций
Представители России, Китая, Ирана, Сирии, Кубы, Никарагуа, КНДР и Венесуэлы подчеркнули, что не могут позволить политическим счетам мешать спасению человеческих жизней. В письме содержится призыв к ООН потребовать снятия санкций.
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Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Кино
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Экономика
Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов
Президент России Владимир Путин предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15% в качестве стимуляции работодателей к повышению зарплат своим сотрудникам.
Общество
В Петербурге на неделю закроют все заведения общественного питания
С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.
Политика
В ВОЗ оценили вероятность «итальянского сценария» коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России доктор Мелита Вуйнович назвала маловероятным для РФ «итальянский сценарий» развития ситуации с коронавирусной инфекцией.
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Общество
МВД: Более 500 человек наказаны за нарушение карантина
Отмечается, что за нарушение законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, уже привлечено к административной ответственности более 500 лиц.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Религия
В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь
В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Татарстане на неделю закрывают все торговые центры
С 28 марта по 5 апреля в Татарстане приостанавливают работу все торгово-развлекательные центры.
Политика
США расширили санкции против Ирана
Соединенные Штаты в четверг внесли пять физических лиц и 15 юридических лиц в список антииранских санкций.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус
«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Общество
В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры
В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Игры
Авторы Control выпустят две игры для неназванного издателя
Соглашение подразумевает выпуск двух игр, после выхода каждой из которых студия получит 50% от прибыли.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Здоровье
У главврача пермского онкодиспансера заподозрили коронавирус
В Пермском крае с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача регионального онкодиспансера Максима Мезенцева.
Футбол
Модрич порекомендовал «Реалу» купить Влашича
Политика
Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо
Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.