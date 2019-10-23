Экономика
Mockva.ruРоссия и страны Африки организовали фонд поддержки сделок в $5 млрд
Россия и ряд африканских стран во время саммита «Россия — Африка» заключили соглашение о создании фонда поддержки торговли между странами, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ). Данное соглашение, как сообщается, заключили между собой АО «Российский экспортный центр», ВЭБ.
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Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
РИА Новости 12:48
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Шоу-бизнес
В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео Юлии Началовой
Анна Исаева, бывшая пиар-директор российской певицы и актрисы Юлии Началовой, выложила в своем Instagram ранее никогда не публиковавшееся видео артистки, записанное за три месяца до ее смерти.
Российская газета 05:34
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях РБ «Лейпциг»
Российская газета 15:00
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости 07:40
Экономика
Нобелевский лауреат опроверг пользу снижения налогов для экономики
Американский ученый индийского происхождения Абхиджит Банерджи, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года, убежден, что необходимость снижения налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики — это «миф», придуманный бизнесом.
Росбалт 04:52
Армия и оружие
Военная полиция России провела первое патрулирование на севере Сирии
Российские военные полицейские впервые провели патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирийской Арабской Республики (САР) у границы с Турцией.
Известия 12:43
Кино
Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала
В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Телеканал 360° 12:44
Политика
Президент Израиля поручил конкуренту Нетаньяху сформировать кабмин
Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование коалиционного кабинета министров лидеру оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» и бывшему начальнику генштаба ЦАХАЛ Бени Ганцу.
Известия 13:58
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Армия и оружие
США призвали Турцию осторожнее заключать сделки с Россией по Сирии
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон не играл никакой роли при заключении соглашения Турции и России и Сирии.
Московский Комсомолец 14:31
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Гаджеты
Карты NVIDIA RTX 2070 снова выходят на рынок, но уже дешевле
Компания NVIDIA возобновит производство RTX 2070, которая является одним из наиболее популярных решений на рынке.
Игромания.ру 13:59
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Московский Комсомолец 03:22
Политика
Король Саудовской Аравии назначил нового главу МИД
Принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назначен на пост министра иностранных дел Саудовской Аравии указом короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, передает саудовское агентство SPA.
РИА Новости 14:58
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 13:45
Авто
В России сократилось количество автодилеров
Car.ru 03:33
Общество
Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях детей
Генеральная прокуратура России уверена, что публикации о преступлениях, которые совершили несовершеннолетние, провоцирует повторение правонарушений.
News.ru 14:33
Кино
Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
MagadanMedia.ru 14:00
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Коммерсантъ вчера в 15:51
Политика
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
По информации издания, Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком.
REGNUM вчера в 20:35
Армия и оружие
Шойгу провёл переговоры с главкомом Сирийских демократических сил
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.
RT на русском 14:55
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Общество
Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине
Десятерых участников «Нового величия» арестовали в марте прошлого года. Их обвиняли в организации экстремистского сообщества.
Говорит Москва 14:54
Гаджеты
В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5
Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa 10:34