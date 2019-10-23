Экономика
Mockva.ruРоссия и страны Африки организовали фонд поддержки сделок в $5 млрд
Россия и ряд африканских стран во время саммита «Россия — Африка» заключили соглашение о создании фонда поддержки торговли между странами, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ). Данное соглашение, как сообщается, заключили между собой АО «Российский экспортный центр», ВЭБ.
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Россия и ряд стран Африки подписали соглашение о поддержке торговых сделок
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