Экономика
REGNUMРоссия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд
«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Армия и оружие
Военная полиция России провела первое патрулирование на севере Сирии
Российские военные полицейские впервые провели патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирийской Арабской Республики (САР) у границы с Турцией.
Известия 12:43
Армия и оружие
Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры ночной дозаправки российских самолётов Ту-160 в воздухе по пути в ЮАР.
RT на русском 13:09
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
В Интернете появилась видеозапись с места перестрелки на хуторе в Орловском районе Ростовской области, жертвами которой стали пять человек.
Вечерняя Москва вчера в 20:30
Общество
Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес
Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.
Новые Известия 08:57
Футбол
СМИ: Базур нагрубил Слуцкому на тренировке «Витесса»
Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Витесс" Ришедли Базур нецензурно выругался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на тренировке, сообщает foxsports.nl.
РИА Новости 11:54
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Происшествия
Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца
Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Розенбаум исполнил три песни современных исполнителей, которые он никогда не слышал.
Piter.tv вчера в 09:56
Политика
Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране
Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 12:45
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Звездные войны. Скайуокер. Восход»
Из трейлера фанаты фильма могут больше узнать о том, что их ждет в новой ленте.
ГЛАС.RU вчера в 02:05
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия
Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию.
Вести.Ru 12:51
Здоровье
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
Известия 13:07
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 21 октября в 06:09
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
РИА Новости 12:48