Экономика

REGNUMREGNUMРоссия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд

«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
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Россия и страны Африки создают фонд поддержки торговых сделок объемом $5 млрд

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