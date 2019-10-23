Экономика
REGNUMРоссия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд
«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
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Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Криминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из России в Испанию. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в МВД РФ.
Известия 10:37
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
CyberSport.ru вчера в 10:39
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила существование из-за безденежья
Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора.
Интерфакс 11:31
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости 09:33
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Футбол
Сергей Ребров ответил на вопрос о встрече России и Украины на Евро
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.
Спорт-Экспресс 11:37
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Армия и оружие
МИД РФ потребовал от США прекратить оккупацию Эт-Танфа
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия требует, чтобы Соединенные Штаты прекратили оккупацию Эт-Танфа в Сирии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11:47
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ вчера в 15:45
Футбол
«Реал» может попытаться купить Левандовского зимой
Мадридский «Реал» интересуется форвардом «Баварии» Робертом Левандовским, сообщает El Chiringuito.
Чемпионат 09:34
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РБК вчера в 19:26
Армия и оружие
WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии
Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
Аргументы и Факты 09:24
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 21 октября в 09:49
Наука
В процедуре ЭКО нашли изъян, приводящий к бесплодию
Авторы работы рассчитывают, что клиники, в которых проводится процедура ЭКО, будут лучше подходить к процедуре выбора эмбрионов для имплантации в матку.
Ридус 10:18
Футбол
«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Голкипер Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:06
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Общество
В Чехии осквернили памятник Красной армии
Взгляд.ру 10:07
Технологии
Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи
Интерфейс Skin-On разработал Марк Тесси. Искусственная кожа умеет распознавать жесты, в том числе поглаживания, щипки, щекотки и удары.
Pravda.Ru 21 октября в 10:17
Экономика
Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2020–2022 годы
Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
News.ru 06:31
Общество
Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59