«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.

Происшествия Криминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из РФ в Испанию Криминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из России в Испанию. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в МВД РФ.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Общество Премия «Русский Букер» прекратила существование из-за безденежья Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора.

Политика CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Общество Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Армия и оружие Песков заявил о предательстве США курдов США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол Сергей Ребров ответил на вопрос о встрече России и Украины на Евро Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Происшествия Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.

Политика Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Армия и оружие МИД РФ потребовал от США прекратить оккупацию Эт-Танфа Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия требует, чтобы Соединенные Штаты прекратили оккупацию Эт-Танфа в Сирии, передает РИА Новости.

Армия и оружие WikiLeaks подверг сомнениям выводы ОЗХО по химатаке в Сирии Портал WikiLeaks опубликовал доклад, который ставит под сомнение расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.

Армия и оружие Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.

Наука В процедуре ЭКО нашли изъян, приводящий к бесплодию Авторы работы рассчитывают, что клиники, в которых проводится процедура ЭКО, будут лучше подходить к процедуре выбора эмбрионов для имплантации в матку.

Футбол «Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов Голкипер Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Технологии Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи Интерфейс Skin-On разработал Марк Тесси. Искусственная кожа умеет распознавать жесты, в том числе поглаживания, щипки, щекотки и удары.