Экономика
The Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром
В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
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Общество
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
Происшествия
Появилось видео церковной службы во время взрыва в Ливане
В Сети появилось видео службы в одной из христианских церквей в Бейруте, которая происходила в момент взрыва в порту.
Lenta.ru 17:43
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Политика
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2
«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК 17:00
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод готовит к выпуску новый УАЗ «Хантер».
Лезги газет 18:11
Общество
В Apple ответили на слухи о планах купить TikTok
В американской компании Apple прокомментировали появившуюся в сети информацию о планах покупки китайского приложения TikTok.
Газета.Ru 14:33
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
RT на русском 07:34
Футбол
Николич назвал количество необходимых для «Локомотива» новичков
У Николича есть идеи, как усилить состав, и уже составил список футболистов. Однако называть их имена не стал.
ProstoProSport 10:54
Футбол
Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России
39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.
Чемпионат 16:17
Армия и оружие
Россия вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море
Москва получила преимущество перед Североатлантическим альянсом (НАТО), завершив строительство газопровода «Турецкий поток».
Вести Крым 09:51
Кино
Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов
Русская Планета 18:51
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news 16:42
Здоровье
Израильский иммунолог предостерег от поспешной вакцинации от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Радио Sputnik 20:00
Политика
Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу
Аэропорт Багдада, военная база Эт-Таджи, где находятся американские военные, а также посольство США в Ираке регулярно подвергаются обстрелам.
Коммерсантъ 19:30
Космос
Астероид размером с футбольное поле 5 августа сблизится с Землей
Вечером 5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет, по оценкам специалистов, от 84 до 190 метров.
НТВ 18:03
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала снимок топлес и взбудоражила подписчиков
Артистка исполнила мечту миллионов поклонников мужского пола и обнародовала пикантное фото.
Privet-Rostov.ru 02:38
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Политика
До выборов губернатора Камчатки допущены 5 человек
Пять человек зарегистрированы кандидатами в губернаторы Камчатского края, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на избирком Камчатского края.
Коммерсантъ 19:50
Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera вчера в 12:01
Здоровье
Президент Казахстана продлил карантин в стране еще на 2 недели
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился продлить карантинные меры в стране еще на две недели.
SM News 01 августа в 19:26
Политика
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
Футбол
Прядкин покинет пост президента РПЛ, клубы сами выберут нового
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин с большей долей вероятности покинет занимаемую должность Как стало известно, президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков не станет вмешиваться в вопрос выбора нового руководителя РПЛ.
Честный рейтинг букмекеров 08:33
Общество
Оценено влияние 5G на здоровье россиян
Технология 5G не отразится на здоровье россиян.
Lenta.ru 19:50