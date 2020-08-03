с чего всё началось

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Происшествия Появилось видео церковной службы во время взрыва в Ливане В Сети появилось видео службы в одной из христианских церквей в Бейруте, которая происходила в момент взрыва в порту.

Политика Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2 «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.

Футбол Николич назвал количество необходимых для «Локомотива» новичков У Николича есть идеи, как усилить состав, и уже составил список футболистов. Однако называть их имена не стал.

Футбол Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России 39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.

Здоровье Израильский иммунолог предостерег от поспешной вакцинации от COVID-19 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Политика Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу Аэропорт Багдада, военная база Эт-Таджи, где находятся американские военные, а также посольство США в Ираке регулярно подвергаются обстрелам.

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 441

Политика До выборов губернатора Камчатки допущены 5 человек Пять человек зарегистрированы кандидатами в губернаторы Камчатского края, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на избирком Камчатского края. 2

Здоровье Президент Казахстана продлил карантин в стране еще на 2 недели Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился продлить карантинные меры в стране еще на две недели.

Политика В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока» Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).