Экономика

The Penza PostThe Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36

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На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфакс09:30

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Газета.Ru08:59

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАСС06:24
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