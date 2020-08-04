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О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Такое решение было принято после финальных неудачных переговоров.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03
Газета.Ru

Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Газета.Ru08:59
ТАСС

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАСС06:24
РБК

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00
Интерфакс

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфакс09:30
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17
РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
REGNUM09:59
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Коммерсантъ08:46
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Посольство США: РФ не уведомила дипломатов о переводе Уилана в колонию

Власти РФ не уведомили американских дипломатов о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовскую колонию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря американской дипмиссии в Москве Ребекки Росс.
Газета.Ru10:04
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК05:52
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