Коронавирус

ТАССТАССРоссия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
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В ДНР оценили решение России разрешить въезд жителям республики

RT на русском09:57

В ДНР прокомментировали разрешение жителям на въезд в Россию

РИА Новости07:30

Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР через Беларусь

Комсомольская правда04:23

Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР

Коммерсантъ05:23

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

ТАСС04:27

МИД ДНР прокомментировал разрешение въезда в Россию

Известия08:00

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Интерфакс04:18
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Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне

Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
МИР 24 08:09
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Политика

Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 11:04
Здоровье

Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет

У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Росбалт 10:49
Общество

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Lenta.ru 10:24
Авто

Skoda объявила российские цены на новый Skoda Rapid

SpeedMe 04:15
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv 20 марта в 09:10
Происшествия

На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Деловая газета. Юг 03:34
Армия и оружие

В Сирии блокировали колонну американских военных

Военное дело 10:05
Общество

В России будет ужесточена ответственность за нарушение карантина

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением главного санитарного врача РФ Анны Поповой усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением COVID-19.
Вести.Ru 05:25
Общество

Каждый десятый сотрудник Смольного перейдет на «удаленку»

В Петербурге 10 процентов сотрудников администрации губернатора, городского правительства и администрации переходят на дистанционную форму работы.
Петербургский дневник 11:01
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Газета.Ru 04:35
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 10:52
Общество

Только YouTube и Instagram еще не удалили фейки о коронавирусе в РФ

Фейковую информацию о распространении коронавируса в России удалили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.
Интерфакс 10:53
Политика

Гражданам СНГ, Абхазии и Южной Осетии не ограничат въезд в Россию

Правительство России постановило, что гражданам из СНГ, Абхазии и Южной Осетии не будут ограничивать въезд в страну.
Газета.Ru 09:16
Здоровье

На Украине проверят умерших на коронавирус

На Украине решили проверить умерших на наличие коронавируса, анализ возьмут у пациентов, скончавшихся от пневмонии.
Lenta.ru 10:11
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 07:04
Шоу-бизнес

78-летняя Барбара Брыльска борется с раком

Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Shraibikus News 04:20
Киберспорт

Главный фанат DOOM в СНГ: знает 666 фактов о серии, играет в нее с 6 лет, автор мема «DOOM – круто»

Михаил «Mostcus» Бочаров за последние пару лет стал, пожалуй, самым известным и ярым фанатом серии DOOM среди русскоязычного комьюнити.
Cyber.sports.ru вчера в 05:11
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, кто наиболее подвержен риску заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 05:39
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса

По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
РИА Новости 10:45
Шоу-бизнес

Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости вчера в 05:03
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 21 марта в 04:02
Общество

Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание.
РБК 11:07
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