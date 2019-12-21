Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

В компании отметили, что госиспытания завершились успешно. Сообщается, что тестирование нового комплекса ПВО проходило на полигоне Капустин Яр. Мобильный комплекс "Гибка-С" на базе "Тигра-М" может поражать цели ракетами от ПЗРК "Игла" или "Верба" и позволяет осуществлять их дистанционный пуск.
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Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Российская газета02:21

Мобильный комплекс ПВО «Гибка-С» прошел государственные испытания

РБК02:08

Россия завершила госиспытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск «Гибка-С»

ТАСС00:35

Россия испытала «Гибку»

Lenta.ru01:06

Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Известия00:55

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

Газета.Ru00:50

Россия успешно завершила испытания ПВО «Гибка-С»

Комсомольская правда01:51
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Политика

Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

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В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
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В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ

В Сирии под стражей находятся около 2 тыс. боевиков запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»* (ИГ).
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СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей.
RT на русском 03:16
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Онкобольницу №1 передадут Центру паллиативной помощи депздрава Москвы

Глава Центра Нюта Федермессер пишет у себя в ФБ, что в двух корпусах больницы в Щипковском переулке будет организован сестринский уход за нуждающимися.
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Политика

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Интерфакс вчера в 19:35
Происшествия

Под Волгоградом автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик

Автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с "КамАЗом" и съехал в кювет.
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Политика

Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми

Life.ru вчера в 21:26
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Космос

Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки

Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
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Финансы

Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21

Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
Банки.ру вчера в 05:33
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Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ugpressa.ru 19 декабря в 15:21
Экономика

В России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Газета.Ru 02:04
Политика

Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 23:36
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости вчера в 07:00
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

Хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей во Франции

Французский хирург, возможно, подверг сексуальным домогательствам до 349 детей в течение своей тридцатилетней карьеры.
Pravda.Ru вчера в 13:15
Армия и оружие

Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США

Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
ФАН вчера в 13:55
Футбол

Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули

Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
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Экономика

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
РИА Новости вчера в 12:40
Технологии

NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0

В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
CyberSport.ru 19 декабря в 09:54
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Как в юмористические шоу проникла политика

Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
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Финансы

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
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Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской

Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
DixiNews вчера в 13:51
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Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе

Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
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Общество

Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
РИА Новости 02:43
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Volkswagen показала новый Passat для РФ

Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.
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