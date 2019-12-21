Армия и оружие
Российская газетаРоссия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
В компании отметили, что госиспытания завершились успешно. Сообщается, что тестирование нового комплекса ПВО проходило на полигоне Капустин Яр. Мобильный комплекс "Гибка-С" на базе "Тигра-М" может поражать цели ракетами от ПЗРК "Игла" или "Верба" и позволяет осуществлять их дистанционный пуск.
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Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
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В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
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Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
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