Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Денис Мантуров
В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания.
— Денис Мантуров, российский политикИнтерфакс 09:16

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