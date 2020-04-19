Армия и оружие
РИА НовостиМантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания.
— Денис Мантуров, российский политикИнтерфакс 09:16
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1pnz.ru 17 апреля в 08:29
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