В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания.

Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

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