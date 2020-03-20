Коронавирус
Вести.RuРоссия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин
Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19. Они были созданы в кратчайшие сроки, всего за два месяца, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.
Читать в источнике
Оценить333
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Футбол
Трансфер форварда «Краснодара» Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолета
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Гаджеты
Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Происшествия
19 детей госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус
За прошедшие сутки, 18 марта, медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
Футбол
Форвард «Эспаньола» — первый китайский спортсмен, заразившийся коронавирусом
Стоит отметить, что У Лэй — первый спортсмен из Китая, у которого был выявлен коронавирус.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Происшествия
В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар
Пожар возник в четырехэтажном общежитии на севере Москвы, информация о пострадавших и площади пожара уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Кино
Официально: «Чудо-женщина 1984» не выйдет сразу в цифровом виде
Здоровье
Вскрытие не покажет: в России больные коронавирусом умирают без диагноза
Уже многие обратили внимание на подозрительную статистику: в РФ зарегистрировано меньше 300 случаев заражения коронавирусом.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Общество
WSJ: Минэнерго США стремится к альянсу с Саудовской Аравией
Сторонники инициативы полагают, что укрепление отношений США и королевства помешает налаживанию связей Саудовской Аравии и России, пишет WSJ со ссылкой на собственные источники.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Игры
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
Здоровье
Названы пищеварительные симптомы нового коронавируса
Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Экономика
Песков заявил, что волатильность рубля сменится стабильностью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным отнесение рубля к самым слабым валютам мира на основе краткосрочной динамики.
Гаджеты
Huawei P40 и P40 Pro показали на новых рендерах
Уже известно, что новинки будут оснащены процессором Kirin 990, а их экраны будут иметь частоту обновления до 120 Гц.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Происшествия