Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19. Они были созданы в кратчайшие сроки, всего за два месяца, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.
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Что произошло за день: пятница, 20 марта

Интерфакс13:25

Испытания вакцины и экономические меры. Главное о коронавирусе за 20 марта

ТАСС12:00

Мишустин сообщил о шести разработанных в РФ вакцинах от коронавируса

Московский Комсомолец08:43

Мишустин сообщил о создании в России шести вакцин против коронавируса

РБК10:14

Мишустин рассказал о разработанных в России препаратах от коронавируса

Lenta.ru08:30

Власти круглосуточно мониторят стратегически важные предприятия

РИА Новости08:46

Мишустин сообщил об испытании 6 вакцин от коронавируса в России

РЕН ТВ08:24
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
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Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
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В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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Стоит отметить, что У Лэй — первый спортсмен из Китая, у которого был выявлен коронавирус.
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Происшествия

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Пожар возник в четырехэтажном общежитии на севере Москвы, информация о пострадавших и площади пожара уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Официально: «Чудо-женщина 1984» не выйдет сразу в цифровом виде

Игромания.ру 15:29
Здоровье

Вскрытие не покажет: в России больные коронавирусом умирают без диагноза

Уже многие обратили внимание на подозрительную статистику: в РФ зарегистрировано меньше 300 случаев заражения коронавирусом.
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Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

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WSJ: Минэнерго США стремится к альянсу с Саудовской Аравией

Сторонники инициативы полагают, что укрепление отношений США и королевства помешает налаживанию связей Саудовской Аравии и России, пишет WSJ со ссылкой на собственные источники.
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Экономика

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ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
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Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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