Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruРоссия из-за коронавируса ежедневно теряет 1 млрд рублей

Россия каждый день теряет 1 миллиард рублей от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса. В такую цифру оценил ущерб России министр финансов страны Антон Силуанов в интервью РБК.
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Антон Силуанов
На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 12:43
с чего всё началось

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса

Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
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