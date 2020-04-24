Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиРоссия из-за коронавируса теряет по 100 млрд рублей в день

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что экономика страны теряет ежедневно по 100 миллиардов рублей из-за ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, пишут «Известия». Министр подчеркнул, что российская экономика понесла очень серьёзные потери.
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Новости кризиса 25 апреля: три прогноза падения ВВП в России, страна теряет по 100 млрд каждый день

URA.Ru00:15

В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 11:52

Для бизнеса разработают правила по работе в переходный период

Известиявчера в 12:10

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Ведомостивчера в 11:27

Решетников оценил ежедневные потери экономики от коронавируса в 100 млрд руб

Интерфаксвчера в 11:26

В МЭР оценили ежедневные потери российской экономики из-за карантинных ограничений

ТАССвчера в 11:45

Глава МЭР оценил потери России от борьбы с COVID-19 в ₽100 млрд в день

РБКвчера в 11:00
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников

В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Интерфакс 08:57
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
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Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске заявил, что переболел коронавирусом

Осенью прошлого года отец популярной певицы находясь в США отправился в круиз на большом лайнере с другом.
Paparazzi.ru 05:30
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Общество

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

Газета.Ru 08:02
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Общество

ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса

В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
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Транспорт

Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций

С 05:30 26 апреля будут частично закрыты следующие выходы: "Парк культуры" (Сокольническая линия) — выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль станции Сокольнической и Кольцевой линий).
РБК 08:49
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Политика

Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России

Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
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Политика

Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:44
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Биатлон

Пидручный: Россия начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте

Международное сообщество просто не выдерживает этой наглости, а деньги у России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться.
Metaratings 06:55
Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Гаджеты

GPU с архитектурой RDNA2 получат мобильные Ryzen 5000

Совсем недавно появились мобильные процессоры Renoir. Устройства представлены в виде моделей с высокой производительностью.
ГЛАС.RU вчера в 15:11
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Общество

Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области

В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
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Происшествия

В Бурятии задержали вице-спикера парламента

Вице-спикер парламента Бурятии Баир Жамбалов задержан по подозрению в смертельном наезде на 17-летнюю девушку.
ТАСС 08:54
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Экономика

Мосгорстат сообщил о росте средней зарплаты в начале года

Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Вести.Ru 08:24
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.
News.ru 10:10
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Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
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Религия

РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы

Представитель Церкви также не стал осуждать полицейских, которые штрафовали прихожан за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 08:04
Здоровье

В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза

В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
Дождь 08:22
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Армия и оружие

75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе

Газета.Ru 05:08
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Армия и оружие

Боевые пловцы ССО ВС США получили первый подводный транспортировщик

Военное обозрение 09:37
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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Космос

Ракета с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура

Сближение с Международной космической станцией пройдет по сверхбыстрой схеме.
Эхо Москвы вчера в 22:05
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Футбол

Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
RT на русском 09:33
Кино

10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде

Live24 вчера в 11:44
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Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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