Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что экономика страны теряет ежедневно по 100 миллиардов рублей из-за ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, пишут «Известия». Министр подчеркнул, что российская экономика понесла очень серьёзные потери.

Россия из-за коронавируса теряет по 100 млрд рублей в день

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