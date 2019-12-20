Экономика
Деловое.ТВРоссия из-за плохого воздуха ежегодно теряет миллиарды рублей
Россия потеряла сотни миллиардов долларов из-за грязного воздуха, сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ученые изучали влияние грязного воздуха на производительность труда в течение 15 лет во всех регионах Евросоюза.
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с чего всё началось
Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.Ведомостивчера в 17:14
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Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Берлине заявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз.
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном
Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Происшествия
В больнице подмосковного Королева произошло возгорание
Возгорание произошло в одной из больниц подмосковного Королева.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
Украинский телеканал проверят из-за пресс-конференции Путина
Украинский телеканал «Наш» проверят на предмет нарушения украинского законодательства.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Футбол
Роналду прокомментировал свой гол, забитый в прыжке с высоты 256 см
Политика
Путин объяснил присвоение Кадырову звания героя России
Владимир Путин объяснил присвоение главе Чечни Рамзану Кадырову звания героя России.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
Единоборства
Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Культура
Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
Космос
Астрономы предложили новый способ поиска внеземной жизни
Исследователи из Массачусетского и Калифорнийского технологических учебных заведений рассказали о новом способе поиска жизни на других неизведанных планет.
Происшествия
В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Авто
Дилеры предупредили о подорожании авто с января
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости», о подорожании автомобилей с 1 января предупредили автопроизводители Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi.