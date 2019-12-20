Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВРоссия из-за плохого воздуха ежегодно теряет миллиарды рублей

Россия потеряла сотни миллиардов долларов из-за грязного воздуха, сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ученые изучали влияние грязного воздуха на производительность труда в течение 15 лет во всех регионах Евросоюза.
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с чего всё началось

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Ведомостивчера в 17:14

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Аналитики назвали причину того, почему РФ теряет сотни миллиардов долларов

Ореанда-Новости01:54

Россия теряет миллиардов долларов из-за грязного воздуха

Труд03:57

Аналитики назвали причину потери Россией миллиардов долларов

Московский Комсомолец02:19

Исследование: Россия теряет миллиарды долларов из-за грязного воздуха

Накануне.Ru04:44

Россия - лидер по ущербу от плохого воздуха

Финмаркет01:44

Названа причина потери Россией сотен миллиардов долларов

Lenta.ru01:34

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ведомостивчера в 17:14
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Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Ведомости 07:11
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Армия и оружие

Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

ТАСС 14:01
Политика

Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Берлине заявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз.
МИР 24 вчера в 16:58
Происшествия

Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
РБК 02:41
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Игры

Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть

Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Игромания.ру 18:18
Политика

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Газета.Ru 16:21
Происшествия

В больнице подмосковного Королева произошло возгорание

Возгорание произошло в одной из больниц подмосковного Королева.
РБК 17:31
Общество

Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Вести-Томск 06:40
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 18 декабря в 01:16
Политика

Украинский телеканал проверят из-за пресс-конференции Путина

Украинский телеканал «Наш» проверят на предмет нарушения украинского законодательства.
Телеканал 360° 05:56
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна 18 декабря в 15:13
Футбол

Роналду прокомментировал свой гол, забитый в прыжке с высоты 256 см

Газета.Ru 18 декабря в 20:55
Общество

Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета

РИА Новости 10:17
Политика

Путин объяснил присвоение Кадырову звания героя России

Владимир Путин объяснил присвоение главе Чечни Рамзану Кадырову звания героя России.
Piter.tv вчера в 06:34
Хоккей

«Спартак» отыграл три шайбы в матче с «Сочи» и победил

Вести.Ru 14:13
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Экономика

В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Ведомости 14:22
Космос

NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС

Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
Известия 15:47
Единоборства

Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе

ProstoProSport 04:00
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru 08:58
Культура

Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов

Газета.Ru 05:35
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
RT на русском 05:06
Космос

Астрономы предложили новый способ поиска внеземной жизни

Исследователи из Массачусетского и Калифорнийского технологических учебных заведений рассказали о новом способе поиска жизни на других неизведанных планет.
Evo-rus.com 14:20
Происшествия

В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
РИА Новости 16:37
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
Авто

Дилеры предупредили о подорожании авто с января

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости», о подорожании автомобилей с 1 января предупредили автопроизводители Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi.
ToDay News Ufa 00:38
Как работают Яндекс.Новости?
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