Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.

с чего всё началось

Россия потеряла сотни миллиардов долларов из-за грязного воздуха, сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ученые изучали влияние грязного воздуха на производительность труда в течение 15 лет во всех регионах Евросоюза.

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