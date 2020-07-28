"Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы", - сказал собеседник агентства. Ранее источник ТАСС сообщал, что авиасообщение между РФ и Южной Кореей может возобновиться с 1 августа.

с чего всё началось

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа откроет авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. Комментируя возобновление международного авиасообщения в эфире телеканала "Россия-24" 24 июля, она сообщила, что пока будет разрешено летать только в три страны.

Россия изучает вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией и ОАЭ

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