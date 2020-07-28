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ИнтерфаксРоссия изучает вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией и ОАЭ
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа откроет авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. Комментируя возобновление международного авиасообщения в эфире телеканала "Россия-24" 24 июля, она сообщила, что пока будет разрешено летать только в три страны.
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с чего всё началось
"Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы", - сказал собеседник агентства. Ранее источник ТАСС сообщал, что авиасообщение между РФ и Южной Кореей может возобновиться с 1 августа.ТАСС05:29
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