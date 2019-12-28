Общество
Газета.RuРоссия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что ограничение, которое вступит в силу с 6 января, носит временный характер.
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На благовещенской границе усилили контроль за цитрусовыми, картофелем и бананами
Амур.инфо28 декабря в 03:39
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Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
Политика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
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Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
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Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Футбол
IFAB готовит новшества для решений ВАР по офсайдам
Международный совет футбольных ассоциаций (International Football Association Board) на февральском собрании готовится принять рекомендации для судей ВАР по поводу фиксации офсайдов.
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год
США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
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Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Здоровье
Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена
Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Происшествия
Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты
Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
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«Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Хавбек «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А. Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.
Общество
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Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Политика
Торговую сделку США и Китая подпишут в январе 2020 года
Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро рассказал, что подписание соглашения по первому этапу торговой сделки между Китаем и США состоится в начале января 2020 года.
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Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе
В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
Политика
Глава МИД Словакии отметил ключевую роль РФ в безопасности Европы
Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Россия является одним из ключевых государств ОБСЕ, передает ТАСС.
Здоровье
Названы 9 полезных свойств брокколи, спасающих наше здоровье
Американский диетолог Синтия Сасс назвала 9 причин употреблять в пищу брокколи. Все они перечислены в статье для Health.
Экономика
«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store
Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Кино
Новые «Звездные войны» вновь возглавили бокс-офис США
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина
Здоровье
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Ведомство просит граждан сообщать о местах, где продается такая продукция.
Политика
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Австралийские специалисты выяснили, что в некоторых случаях избыточный вес может помогать в борьбе с раком.
Происшествия
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В городе Сатка Челябинской области произошел взрыв газовой автозаправочной станции. Об этом в социальных сетях сообщают жители города.
Политика
Послы России и США обсудили развитие отношений между странами
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили будущее отношений между государствами, сообщает ТАСС.
Хоккей
Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ
Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Шоу-бизнес
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Отношения Марины Григорьевой-Апполоновой с игроком подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым перешли на новый уровень.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.