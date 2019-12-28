Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что ограничение, которое вступит в силу с 6 января, носит временный характер.
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Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Москва 2414:32

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Коммерсантъ13:41

На благовещенской границе усилили контроль за цитрусовыми, картофелем и бананами

Амур.инфо28 декабря в 03:39

Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая

РБК11:41

С 6 января Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая

Национальная служба новостей11:31

Ограничения на ввоз цитрусовых из Китая вводятся с 6 января

News.ru10:18

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Газета.Ru12:44
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Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

Радио Комсомольская правда 10:47
Политика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Евразия Daily 14:26
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Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Газета.Ru 11:33
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Политика

Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году

Известия вчера в 10:16
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости 16:54
Футбол

IFAB готовит новшества для решений ВАР по офсайдам

Международный совет футбольных ассоциаций (International Football Association Board) на февральском собрании готовится принять рекомендации для судей ВАР по поводу фиксации офсайдов.
Евро-футбол.ру 14:33
Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год

США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Lenta.ru 16:41
Авто

Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили

В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Автоновости дня 04:12
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Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена

Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:15
Происшествия

Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты

Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
Телеканал Санкт-Петербург 12:41
Футбол

«Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном

Хавбек «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А. Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.
Sports.ru 16:14
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 06:54
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
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Политика

Торговую сделку США и Китая подпишут в январе 2020 года

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро рассказал, что подписание соглашения по первому этапу торговой сделки между Китаем и США состоится в начале января 2020 года.
Телеканал 360° 16:17
Армия и оружие

Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе

В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
ИА Новороссия 13:59
Политика

Глава МИД Словакии отметил ключевую роль РФ в безопасности Европы

Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Россия является одним из ключевых государств ОБСЕ, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 15:47
Здоровье

Названы 9 полезных свойств брокколи, спасающих наше здоровье

Американский диетолог Синтия Сасс назвала 9 причин употреблять в пищу брокколи. Все они перечислены в статье для Health.
Экспресс газета 07:51
Экономика

«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store

Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Интерфакс 03:11
Кино

Новые «Звездные войны» вновь возглавили бокс-офис США

Газета.Ru вчера в 15:43
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Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина

Взгляд.ру вчера в 10:19
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Татарстанцев просят сообщать о местах торговли снюсом

Ведомство просит граждан сообщать о местах, где продается такая продукция.
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Политика

Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
РБК 28 декабря в 18:31
Наука

Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

Австралийские специалисты выяснили, что в некоторых случаях избыточный вес может помогать в борьбе с раком.
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Происшествия

В Челябинской области взорвалась АЗС

В городе Сатка Челябинской области произошел взрыв газовой автозаправочной станции. Об этом в социальных сетях сообщают жители города.
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Политика

Послы России и США обсудили развитие отношений между странами

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили будущее отношений между государствами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 16:15
Хоккей

Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ

Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Sportbox.RU 15:53
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста

Отношения Марины Григорьевой-Апполоновой с игроком подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым перешли на новый уровень.
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Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
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