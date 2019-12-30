Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что ограничение, которое вступит в силу с 6 января, носит временный характер.
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Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Москва 2414:32

На благовещенской границе усилили контроль за цитрусовыми, картофелем и бананами

Амур.инфо28 декабря в 03:39

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Газета.Ru12:44

Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая

РБК11:41

С 6 января Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая

Национальная служба новостей11:31

Ограничения на ввоз цитрусовых из Китая вводятся с 6 января

News.ru10:18

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Коммерсантъ13:41
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Встреча с Германией станет определяющей для сборной России на МЧМ-2020

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ГЛАС.RU 12:30
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33-летняя певица Ольга Бузова несколько часов назад приземлилась в Куршевеле.
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Rusvesna.su вчера в 14:58
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В России ответили на слова посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
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СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии

В Ингушетии возбуждено уголовное дело после перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали.
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Физикам удалось остановить электрон за фемтосекунду

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Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
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Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

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РИА Новости 10:58
Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
Политика

Песков назвал непростыми переговоры с Киевом по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ведущиеся переговоры России и Украины по газовому вопросу - "непростые", передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Фигурное катание

Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
RT на русском 03:35
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru 11:55
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий в 2020 году

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, это коснётся 32 миллионов граждан, сообщается на сайте ПФР.
Парламентская газета 07:06
Экономика

«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store

Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Интерфакс 03:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Футбол

Журналисты признали «Ливерпуль» лучшей командой 2019 года

Международная ассоциация спортивной прессы опубликовала итоги голосования, где выбирали лучшую спортивную команду 2019 года.
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Происшествия

На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Севастополь.ру 03:19
Общество

Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160

Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
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Политика

Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году

Известия вчера в 10:16
Шоу-бизнес

Наследство Галины Волчек оценено в 50 миллионов рублей

Согласно декларации за прошлый год, Волчек заработала почти 16 миллионов рублей.
Радио Комсомольская правда вчера в 19:07
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

News-24.ru 28 декабря в 05:24
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
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Финансы

Рубль завершает год разнонаправленно

Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.
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Происшествия

В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина

Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси.
Вести.Ru вчера в 02:39
Гаджеты

Представлены новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color

Представлены умные смарт-часы Xiaomi Watch Color, купить которые можно будет с 3 января.
МонаВиста 12:05
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
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Путин не поздравил с Новым годом лидеров Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии не было в списке стран, который опубликован на сайте Кремля.
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Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена

Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
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Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
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КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru 07:44
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