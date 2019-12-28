Общество
Газета.RuРоссия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что ограничение, которое вступит в силу с 6 января, носит временный характер.
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На благовещенской границе усилили контроль за цитрусовыми, картофелем и бананами
Амур.инфо28 декабря в 03:39
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Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери назвал одного игрока, который не пришел попрощаться с ним после его увольнения.
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Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
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Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
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Общество
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Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
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Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
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Алена Водонаева назвала Ивана Охлобыстина «типичным быдлом»
Алена Водонаева призналась, что не ожидала подобной реакции от актера, поскольку была другого мнения о нем. Все же модель усомнилась в образованности главного героя сериала "Интерны", поскольку прибегать к прямым необоснованным оскорблениям удел "типичного быдла", которое не может навести разумных аргументов.
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Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел.
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С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
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Transcend анонсировала сверхскоростную флешку JetFlash 910
Компания Transcend представила новую флешку JetFlash 910, которая отличается высокими показателями скорости чтения и записи.
Здоровье
Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации
Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
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Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
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Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
Политика
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Здоровье
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Врачи назвали симптомы, которые свойственны одновременно многим видам рака.
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Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
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С 1 января в Приморье вводятся новые условия оплаты труда медицинских работников
С 1 января в Приморье вводятся новые условия оплаты труда медицинских работников.
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Новые «Звездные войны» за восемь дней заработали $500 млн
Бюджет девятых «Звездных войн» составляет 275 миллионов долларов.
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В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
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Два человека погибли во время стрельбы в церкви в Техасе
Два человека погибли и еще один находится в критическом состоянии после стрельбы, произошедшей в церкви города Уайт-Сеттлмент, штат Техас.
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Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды
Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.