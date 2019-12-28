Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что ограничение, которое вступит в силу с 6 января, носит временный характер.
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С 6 января Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая

Национальная служба новостей11:31

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Газета.Ru12:44

Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая

РБК11:41

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Коммерсантъ13:41

Россельхознадзор с 6 января вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

ТАСС11:02

Ограничения на ввоз цитрусовых из Китая вводятся с 6 января

News.ru10:18

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Амур.инфо28 декабря в 03:39
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