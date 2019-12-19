Политика
Центр энергетической экспертизыПутин: Транзит газа через Украину будет сохранен
Одним из оснований судебного решения названо тяжелое экономическое положение на Украине. С юридической точки зрения, по словам Путина, - это чушь. Президент России также заявил, что транзит российского газа через территорию Украины будет сохранен и условия будут приемлемыми для всех сторон.
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Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке
Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Финансы
МВФ выделил $500 млн на поддержку реформ в Эквадоре
Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Эквадору $498,4 млн, в качестве заключительного транша в рамках программы поддержки реформ в стране.
Происшествия
Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии
Взрыв прогремел в жилом доме в южной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Инцидент унес жизни двух человек.
Общество
Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров
По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Авто
Дилеры рассказали о подорожании с января автомобилей
Россиянам не стоит ждать новогодних чудес в части цен на автомобили в канун 2020 года - машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тысяч рублей, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры и автопроизводители.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе
Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе своей операции на юге провинции Идлиб.
Общество
В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг
Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Культура
В селах на Камчатке планируют открыть кинозалы
В 2020 году на Камчатке появится новый виртуальный концертный зал и первая модельная библиотека.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Недвижимость
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Политика
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Экономика
Акции не для всех: как для россиян изменятся правила игры на бирже
В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые будут жестко регламентировать участие физлиц в игре на бирже.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Силовикам потребовалось 40 минут на убийство стрелка с Лубянки
На убийство стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, силовикам потребовалось 40 минут.
Кино
Disney бьет рекорды по кассовым сборам
Общество
Путин не ожидает сложностей с ипотекой по дальневосточной программе
Президент России Владимир Путин не ожидает сложностей в реализации программы для молодых семей "Дальневосточная ипотека": банки не будут отказывать в выдаче кредитов под 2%, потому что ставка субсидируется государством.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет на экраны в 2021 году
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Финансы
Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ": - Третий день пара доллар / рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года.
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
Здоровье
Новые автомобили скорой помощи появились в Приморье
34 новых автомобиля скорой медицинской помощи появились в парках службы городов и районов Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Технологии
В России нашли способ обойти запрет на анонимность в интернете. Это опасно
Российские пользователи, чтобы остаться анонимными в сети, начали часто пользоваться сервисами, которые на несколько часов дают клиенту в аренду телефонный номер.
Футбол
Самедов стал агентом и рассказал о сложностях профессии
Бывший игрок сборной России Александр Самедов стал футбольным агентом. Об этом он заявил в интервью "Известиям".