Россия хочет вступить в Международную организацию по миграции
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Сообщается, что кабинет министров должен отчитаться о проделанной работе не позднее 1 декабря 2020 года. Президент также поручил обеспечить эффективное участие России в МОМ с учетом собственных национальных интересов МИД, МВД, Минздраву и Минтруду РФ.В источнике
Подробнее о событии
Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции
Газета.Ruвчера в 10:36
Путин поручил кабмину оформить вступление РФ в Международную организацию по миграции
Говорит Москвавчера в 10:27