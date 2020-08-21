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Вести.Ru
Вести.Ru

Россия хочет вступить в Международную организацию по миграции

Сообщается, что кабинет министров должен отчитаться о проделанной работе не позднее 1 декабря 2020 года. Президент также поручил обеспечить эффективное участие России в МОМ с учетом собственных национальных интересов МИД, МВД, Минздраву и Минтруду РФ.В источнике
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Российская газета

Россия присоединится к Международной организации по миграции

Российская газетавчера в 10:54
RT на русском

Путин дал поручения о вступлении в Международную организацию по миграции

RT на русскомвчера в 10:36
РИА Новости

Путин дал поручения по вопросам миграции

РИА Новостивчера в 10:31
Газета.Ru

Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции

Газета.Ruвчера в 10:36
Говорит Москва

Путин поручил кабмину оформить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Говорит Москвавчера в 10:27
Известия

Путин поручил обеспечить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Известиявчера в 10:22
ТАСС

Россия вступит в Международную организацию по миграции

ТАССвчера в 10:22

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов
РБКвчера в 16:47
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газетавчера в 06:47
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